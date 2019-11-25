В ЕГРН добавят новую графу

Росстат предлагает ввести новую графу в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН): отмечать, была ли квартира куплена в новостройке или же на вторичном рынке. Об этом пишет «Российская газета».

При регистрации договоров с недвижимостью в Росреестр поступают сведения об участниках сделки, ее стоимости, объекте недвижимости. При этом не хватает данных о том, на первичном или вторичном рынке она была проведена. Этой информации Росстату не хватает для аналитики и расчета средней стоимости квадратного метра для нацпроекта «Жилье и городская среда», утверждают представители статистического ведомства.

Для пополнения ЕГРН новой графой необходимы некоторые изменения в законодательстве.