Налоговая будет слать вам смски

Правомерна ли рассылка налоговыми органами СМС-сообщений или сообщений по электронной почте о налоговой задолженности? Ответ на этот вопрос дала Федеральная налоговая служба на своем сайте.

Сейчас налоговики не могут посылать налогоплательщикам смски. Однако с 01.04.2020 налоговые органы получат право информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными способами, не противоречащими законодательству РФ, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Такие изменения в Налоговый кодекс были внесены федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.