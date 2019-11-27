Что ИП на ОСНО учитывает в составе расходов

При исчислении налоговой базы по НДФЛ индивидуальные предприниматели имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиками самостоятельно в порядке определения расходов для целей налогообложения, установленном главой 25 НК.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/85912 от 07.11.2019.

ИП на ОСНО исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом Минфином.

Напомним, порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для ИП утвержден Приказом Минфина и МНС от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430.