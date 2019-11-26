ФНС уговорила Роструд на новые проверки работодателей

ФНС и Роструд договорились проводить одновременные проверки работодателей. Под прицелом компании, которые нанимают самозанятых по договору ГПХ.
По закону самозанятые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Однако налоговые органы выявляют случаи, когда самозанятые, заключая с организациями или ИП договоры на оказание услуг, фактически работают у них. При этом работодатели снижают так страховые взносы и НДФЛ.
Так вот трудовые инспекторы и налоговики начинают рейды, чтобы привлечь таких работодателей к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства. Пугают приостановкой деятельности на срок до 90 суток и доначислениями со штрафами.
«При наличии признаков трудовых отношений между работодателем и самозанятым работодатель может избежать негативных последствий в виде доначислений НДФЛ и страховых взносов, а также пени и штрафов, представив соответствующие налоговые декларации (расчеты)», – сообщают налоговики.