Верховный суд не стал отменять срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда в окончательной редакции разъяснений о налоговых преступлениях отказался от формулировки, которая по сути делала «бесконечным» срок давности по налоговым преступлениям.

26 ноября состоялось заседание Пленума Верховного суда РФ. Вопрос о сроке давности стоял в повестке первым.

В первом варианте была заложена правовая позиция, фактически расширяющая срок давности по налоговым преступлениям. Предлагалось считать преступление оконченным только с момента уплаты налогов. Постановление дожно было быть принято в июне, но было отложено.

Против этого варианта резко выступили все бизнес-сообщества. Бесконечный срок давности давал бы основания возбуждать уголовные дела на основании каких-нибудь претензий, неожиданно возникших спустя десятки лет.

В начале осени появилась информация, что ВС не будет отменять срок давности. И вот сегодня был принят окончательный вариант.

«Исходя из того, что в соответствии с положениями законодательства о налогах и сборах срок представления налоговой декларации (расчета) и сроки уплаты налога, сбора, страхового взноса могут не совпадать, моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 198 или ст. 199 УК, следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах», — написано в принятом постановлении Пленума ВС.

Что еще указано в новом документе, мы узнаем в ближайшее время.