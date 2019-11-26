ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ

Марина, участница Красного уголка бухгалтера присутствовала вчера на Московском форуме бизнес образования под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития. Там среди прочего рассказывали о перспективах профессии бухгалтера на 2030 год. Как вам мнение, спрашивает девушка коллег, выставляя запись одного из спикеров. Мы предполагаем, что выступающий – Анатолий Попов, зампредседателя правления ПАО «Сбербанк».

Отрывок касается замены бухгалтеров программными роботами. Якобы, 80 процентов времени бухгалтеры забивают данные в 1С, робот может сделать это быстрее и дешевле.

«Робот распознает текст, он находит нужное поле, которое нужно взять, и оттуда это поле перенести в учетную систему предприятия – ВСЕ. Он работает 7 дней в неделю. Ему не надо платить зарплату. Он не ошибается. Он может сходить на сайт, например в ЕГРЮЛ, посмотреть нужную информацию, вернуться. Трансформация профессии – это неизбежность. И в первую очередь вы, как предприниматели ее осуществите, потому что вы не будете мириться с издержками, к которым общество привыкло», – поясняет предположительно Анатолий Попов.

В пример ставят Сбербанк, который за последние 10 лет сократил число бухгалтеров с 15 тыс. до 500 человек.

Бухгалтеры в комментариях под видео уже хэйтят спикера. Елена пишет:

«Да уж, что привязались к бухгалтерам?...мы там бельмо на глазу что ли...уже аж бесит... что про банкиров не говорят, что столько банков закрыли и много невостребованных кадров осталось. Про кассиров...уже даже внедрили эти кассы, работающие без кассиров...но, нет, со всех утюгов – бухгалтер, бухгалтер...»

Алина замечает:

«Пока нет нормальной и простой системы документооборота и постоянно меняющие законы налогообложения, мы на коне».

Вы как? Вас такие разговоры раздражают, вдохновляют или шокируют?