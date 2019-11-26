Банки стали быстрее избавляться от просроченных кредитов населения, передавая их коллекторам

Банки стали вдвое чаще передавать коллекторам на взыскание кредиты с «молодой» просрочкой 181–360 дней. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Чаще всего — в 61,2 % случаев — банки передают коллекторам кредиты, по которым граждане не платят больше 721 дня (почти два года), пишут «Известия».

«Думаю, через год рынок придет к тому, что средний срок передачи долга банками коллекторам составит 200 дней. Кредитные организации сконцентрировались на увеличении доли рынка. Их задача — быстро отработать заявку на заем, а затем отдать или продать кредит», — считает вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев.

По мнению аналитиков, информация о сокращении времени, спустя которое ссуды переходят коллекторам, свидетельствует о росте доли невозвратных долгов у банков, не входящих в топ-30.