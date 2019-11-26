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Из одного банка в другой. ЦБ отменит комиссию для переводов

ЦБ собирается повысить конкуренцию на рынке зарплатных проектов, основную долю которого занимает Сбербанк. Для этого появится механизм бесплатных переводов с зарплатной карты на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Это должно снять барьеры при выборе зарплатного банка, пишет РБК.

По закону работник может выбрать любой банк, но на практике для реализации этого права существует несколько препятствий, говорится в докладе ЦБ. Одним из таких барьеров регулятор называет комиссию за перевод средств в другой банк.

К барьерам также относится тот факт, что зарплатный банк выбирает работодатель, исходя из собственных интересов: банки в рамках зарплатного проекта предоставляют компаниям специальные условия обслуживания, например льготное кредитование.

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Проблемой является и инертность потребителей: чтобы перейти в другой банк на обслуживание, «необходимо провести анализ рынка, выяснить, где условия лучше, предпринять усилия для перевода денежных средств, заплатив комиссию или физически переместив средства», объяснили в ЦБ.

«Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт: высокие денежные и временные барьеры переключения не позволят этому предложению заслуженно получить потребителя», — отметили авторы доклада.

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»:

  • Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках. ЦБ отмечает, что это снизит издержки переключения между услугами разных банков.
  • Дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Такая мера, как указывает регулятор, будет препятствовать работодателю в ограничении работника в выборе банка.
  • Вводить в госорганах и госкомпаниях несколько зарплатных банков на выбор. Мера призвана расширить доступ банков к клиентской базе зарплатных проектов и усилить конкуренцию за работников — держателей зарплатных карт.

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