Путин отменил пособие на детей

Пособие в 50 рублей на ребенка, выплачиваемое за счет работодателей, наконец отменят с 1 января 2020 года. Указ Президента Путина от 25.11.2019 № 570 официально опубликован сегодня.

Это пособие было установлено еще президентом Ельциным в 1994 году, т.е больше 25 лет назад. На самом деле в указе оно называется «компенсационная выплата», но по сути своей есть госпособие. С тех пор сумму никогда не изменяли, поскольку попытка обязать работодателей платить больше, могла привести к плачевным последствиям для потенциальных матерей — их бы просто перестали брать на работу.

Отменить же указ Ельцина тоже не решались, ведь обязательно найдутся граждане, которые будут кричать о лишении народа последней копейки.

Бухгалтерам это пособие давно поперек горла, возни с ним много, а толку матерям мало. Более того, у многих работодателей стоимость платежки приближается к 50 рублям, что сопоставимо с самим пособием.

Следует иметь ввиду, что это пособие не отменят в одночасье для всех. Тем гражданам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до вступления в силу указа (т.е. до 01.01.2020), пособие обязаны платить до наступления 3-х лет ребенку.