Может ли компания прослушивать разговоры сотрудников?

Вправе ли компания записывать разговоры сотрудников по служебным телефонам и контролировать переписку по корпоративной электронной почте?

Ответ на этот вопрос дала газете «Деловой Петербург» Анна Баранова, юрист консалтинговой группы G3.

С одной стороны, запись работодателем телефонных разговоров сотрудников и контроль переписки по корпоративной электронной почте нарушают положения Конституции России о тайне переписки и может признаваться преступлением.

С другой — при приеме на работу компания вправе предложить кандидату заключить специальное соглашение, делегирующее работодателю право читать почту и прослушивать служебные телефоны. В таком случае мониторинг будет законным, так как работник знает о контроле. И соответственно, он вправе выбирать, пользоваться ему служебной связью или нет, а также передавать ли с ее помощью личную информацию.

Тем самым контроль обязательно должен быть открытым и с уведомлением сотрудника. В случае, когда подчиненный не был предупрежден о мониторинге его переговоров и переписки, сбор информации является нарушением права на неприкосновенность частной жизни.