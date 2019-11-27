Глава Сбербанка готов платить прогрессивный НДФЛ

mavriki Причем я никогда не была клиентом этого банка, но попахивает заказными статьями........ Клиенты Тинькофф не понимают юмор банка

mavriki Странно, что косяки у всех банков, а пишут только про Тинькофф. ... Клиенты Тинькофф не понимают юмор банка

Natali Kr То есть Вы реально думаете, что большинство людей (будучи или не будучи мамами - это неважно), бу... Женщины с маленькими детьми получат сокращенный рабочий день

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Y. а все сокращенные куда денутся? По домам сидеть будут? Кушать-то хочется, пойдут на другую работу... ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ

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реалистка66 Всех сократят, а с кого страховые взносы в бюджет собирать будут? Скоро один Греф в Сбербанк... ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ

Wic_ Оплатил имущественный налог через Госуслуги, сплю спокойно. Недавно пришло предупреждение на emai... На госуслугах восстановили функцию оплаты налогов

mityai Тю, в заголовке про троллей, а в тексте ни слова про агентов Госдепа, руку Кремля, про ольгинских... Какие тролли водятся на «Клерке». И зачем они тут

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Afrikan Полностью поддерживаю оскорбившуюся тетку. Надо уходить. Тем более феминизм наконец пробил широки... О бухгалтеров вытирают ноги

Y. нет, не полагаю. Нет не далек, ни от бизнеса ни от бухгалтерии. Но после нескольких десятков лет ... ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ

twain2 так я и не поняла весь этот смысл "прекращающейся деятельности" ... что и на хрена отражать... Что изменится в бухотчетности в 2020 году