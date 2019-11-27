Глава Сбербанка готов платить прогрессивный НДФЛ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», сообщил ТАСС.
«Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но на сколько — это серьезная история. Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл возвращать прогрессивную шкалу налогообложения.
Он подчеркнул, что важно «не пересекать границы приемлемого».
«Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% — это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ»
При этом глава Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что готов платить «налог на богатых» в размере 20-50%.