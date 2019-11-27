Вычеты по НДС. Значимое решение ВС для пострадавших от сомнительных контрагентов

Верховный суд рассмотрит вопрос наказания компаний, не знавших о злоупотреблениях своих поставщиков. Практика перекладывания ответственности за уход от налогов распространена сплошь и рядом, пишет РБК.

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты. Нередко налоги доначисляют, не устанавливая реальных бенефициаров злоупотреблений.

Поводом для рассмотрения проблемы в Верховном суде стало дело Красноярского завода цветных металлов «Красцветмет». Сотрудничество с сомнительными поставщиками обошлось компании в 2,5 млрд руб. Как сочла налоговая инспекция, завод получил необоснованную налоговую выгоду, незаконно возмещая НДС.

«Красцветмет» покупал золото у Санкт-Петербургского ювелирного завода «Ювелиры Северной столицы», следует из решения суда. Тот, в свою очередь, организовал формальный документооборот, отображавший покупку слитков у банков «Стратегия» и «Монолит» через цепочку подконтрольных фирм, которые не платили НДС, но выставляли счета-фактуры. Сам завод «Ювелиры Северной столицы» выставлял НДС «Красцветмету» и уплачивал налог в бюджет.