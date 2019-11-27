ФСС не умеет считать пособия: ошибаются и требуют вернуть деньги назад

В некоторых отделениях ФСС специалисты плохо знают законодательство о соцстраховании и не умеют считать пособие. С таким явлением столкнулась посетительница нашего форума – бизнес-леди. ФСС переплатил ей пособие, и теперь требует деньги обратно. А денег уже нет, женщина их потратила. Она же не виновата в том, что в ФСС не знают нормы законов.

Поясним, речь идет о пособии по беременности и родам для ИП, вступившего в добровольные правоотношения с ФСС.

Чтобы получить право на оплату больничных и декретных, индивидуальные предприниматели должны зарегистрироваться в ФСС как добровольцы и оплатить страховой взнос.

ИП регистрируется в ФСС, до конца года уплачивает взнос и на следующий год приобретает право на пособия, то есть по принципу «утром деньги, вечером стулья».

Так, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения в 2020 году, лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, необходимо до 31 декабря 2019 года уплатить страховые взносы в размере 3925 руб. 44 коп.

Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.

Средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем деления МРОТ, установленного на день наступления страхового случая, на число календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай.

Пример расчета пособия вы можете найти в нашем материале «Больничный для ИП: как оформить и получить по нему деньги».

Наша читательница проживает в районе Крайнего Севера и сотрудники ФСС, выплачивая ей пособие полгода назад, начислили на него районный коэффициент 15 %.

Однако нормами Постановления Правительства №375 от 15.06.2007 такой расчет не предусмотрен. Все ИП уплачивают одинаковые взносы, и пособие получают одинаковое, независимо от региона проживания. Просто сотрудники ФСС почему-то об этом не знали, а когда узнали, стали требовать деньги назад.

В ФСС по какой-то ошибке (не уточняют в претензии) насчитали и оплатили 5 месяцев назад больничный по БиР ИП с переплатой. Требуют вернуть добровольно ссылаясь на статью про счетную ошибку ФЗ-255 ст 15 п 4, но грозят при этом судом. Исходя из логики, они применили районный коэффициен 1.5 в расчете, что является ошибкой связанной с незнанием законодательства, а не счетной. Имею право не возвращать.

Возник в свою очередь вопрос, а так ли они и не правы в своих расчетах, которые якобы ошибочны? - shurochka_krd

Напомним, суммы пособий, излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки о сумме заработка, из которого исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи).

В случае нашей читательницы недобросовестности с ее стороны не было и ошибку ФСС вряд ли можно назвать счетной, хотя именно это они и будут утверждать, если обратятся в суд.

Обсуждение этого вопроса проходит в теме форума «Районный коэффициент и больничный ИП».