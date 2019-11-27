Для борьбы с воровством денег со счетов создадут специальную систему

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы. Она позволит объединить усилия кредитных организаций в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета.

Предполагается, что оператором системы станет НСПК, пишут «Известия».

Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций. Она позволит автоматически выявлять фрод на стадии, когда платеж идет в узловых точках — через платежные системы «Мир», Visa и MasterСard. Когда система сработает, трансакция будет заморожена и ее проверят в ручном режиме.

В Сбербанке, Росбанке и «Возрождении» подтвердили, что им известно об инициативе создания единой платформы по защите денег на счетах. В Сбербанке знают, что регулятор совместно с НСПК прорабатывает проект межбанковской системы фрод-мониторинга для защиты транзакций через Систему быстрых платежей. Эксперты ожидают, что на ее создание потребуется от одного до трех лет, добавили в кредитной организации.

Создать единую для всего рынка антифрод-систему — не проблема с технологической точки зрения, но необходимо тщательно проработать правила, по которым она будет работать, говорят эксперты. Подозрительные операции, например, в крупных и небольших кредитных организациях, а также в зависимости от региона имеют разные опознавательные знаки. Есть опасения, что на начальном этапе единая система может приостановить слишком много правомерных операций, что затруднит основную работу банка и платежных систем по организации денежных переводов.