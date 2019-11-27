Опубликован список недействительных больничных листов

На сайте ФСС опубликован обновленный список похищенных (утерянных) бланков листков нетрудоспособности за период по 31.10.2019.

Список представлен в виде таблицы в формате эксель. Поиск номера листка нетрудоспособности осуществляется по первым девяти знакам номера.

Данные бланки не подлежат принятию от работников и оплате.

Недобросовестные работники в оправдание своего отсутствия на рабочем месте и получения пособия по временной нетрудоспособности могут представить к оплате поддельный листок нетрудоспособности. Данные листки нетрудоспособности отличаются по фактуре, цвету, рисунку водяного знака либо он совсем отсутствует.

ФСС просит обращать внимание на листки нетрудоспособности, предъявляемые вашими работниками. При возникновении сомнений в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности работодателям рекомендуется обращаться в территориальные органы ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.