Что мешает людям стать фрилансерами

Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс. 27% респондентов назвали такой шаг «очень вероятным». Полностью исключили возможность своего превращения во фрилансера только 8% участников опроса.
Таковы результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру», с которыми ознакомился РБК.
Как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым. Из них каждых шестой (17%) зарабатывает таким образом более 40 тыс. руб. в месяц, еще 9% — 30–40 тыс. руб., 13% — 20–30 тыс. руб., 21% — 10 тыс. руб., а 40% — менее 10 тыс. руб.
Авторы исследования отметили также, что большинство тех, кто мечтает о переходе на фриланс, понимают все связанные с таким шагом риски. Основными угрозами потенциальные фрилансеры считают (можно было выбрать несколько вариантов ответа):
- финансовую нестабильность — 68%;
- отсутствие пенсионных отчислений и, как следствие, невозможность рассчитывать в старости на пенсию — 32%;
- невозможность получить ипотечный или потребительский кредит — 23%.
«Важно, чтобы самозанятые не выпадали из социальной системы и имели возможность позаботиться о своем доходе в старости. Для этого негосударственные пенсионные фонды должны предложить им простые и удобные финансовые инструменты, предполагающие инвестиционный доход выше инфляции и юридическую защиту накоплений», — считает глава НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.