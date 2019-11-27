ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке

Банки начали проверять клиентов по новым ориентирам. Теперь будут уделять больше внимания компаниям, которые работают с наличной выручкой. Помимо основного бизнеса, розничные магазины, автосалоны, оптово-розничные рынки могут иметь побочный — продавать не инкассированные наличные и получать «чистые» деньги, то есть участвовать в незаконной обналичке. Продажа наличной выручки торговыми фирмами составляет 45 процентов от всех транзитных операций.

Схема выглядит так: кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму.

Какие операции привлекут внимание.

1. Компания передала в течение дня платежки на общую сумму более 1 млн рублей.

2. Основание платежей: под особым контролем платежи, связанные с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, табачными изделиями.

3. Отслеживание связи между зачислениями и списаниями: на счет компании приходят деньги за стройматериалы, оборудование, услуги, а списываются за продукты, табачные изделия, автомобили и т. д.

Смена предметности платежей по счету – один из главных критериев однодневки. В зоне риска компания может оказаться из-за контрагентов.

Банк по цепочке проследит, к кому ведут транзитные операции. В лучшем случае компании предложат не работать с сомнительным контрагентом, а в худшем – откажут в проведении операции и отключат «Клиент-банк».

Банкиры обращают внимание, кому переводят суммы. В зоне риска — дистрибьюторы и логистические центры, продавцы табачных изделий, автосалоны, импортеры овощей и фруктов и торгующие ими оптовые компании, производители кондитерских изделий, сельскохозяйственных продуктов и иных продовольственных товаров.

Другая категория — получатели с кодом ОКВЭД из списка ЦБ. Регулятор приводит в своем письме обширный перечень опасных кодов ОКВЭД. В их числе не только оптовая и розничная торговля, производство и переработка продовольственных товаров, но и услуги права и бухучета, прочие вспомогательные услуги для бизнеса, аренда и управление недвижимостью, услуги страховых агентов и брокеров, техобслуживание и ремонт автомобилей и т.п.

Сомнительные операции могут быть приостановлены на день для проверки и снятия подозрений. Контролеры проверят, не совпадает ли IP-адрес клиента с IP-адресами тех, кто участвует в сомнительных операциях или внесен в стоп-лист. Если компания ведет деятельность по коду ОКВЭД, который в черном списке банкиров, это не значит, что платежи проводить не будут и заблокируют счет. Но не исключено, что компании придется чаще давать пояснения. Нужно быть готовым подтвердить обоснованность поступлений документами – договором поставки, товарно-транспортными документами и другой первичкой.