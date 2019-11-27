Данные о долговой нагрузке заемщиков-физлиц будут отправлять в ЦБ

Банки со следующего года будут представлять в ЦБ отчеты о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц.

Соответствующее дополнение ЦБ вносит в собственное указание от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Список форм отчетности дополняется, в частности, формой 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц», пишет портал Banki.ru.

Отчетность по форме 0409704 подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физлиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует 60 млрд рублей или превышает эту сумму.

С 1 октября банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого заемщика при выдаче ему нового кредита. ПДН — это отношение суммы среднемесячных платежей по всем действующим кредитам человека к его среднемесячному доходу. Чем выше ПДН заемщика и чем больше полная стоимость кредита, тем выше надбавки к коэффициентам риска, то есть банки должны резервировать больше капитала.