У Сбербанка нет 100-процентной защиты сбережений

Сбербанк пока не имеет полностью защищенной технологии, которая бы гарантировала абсолютную защиту сбережений при использовании биометрических технологий. Об этом заявил Герман Греф в интервью ИА ТАСС.

«Проблема в том, что мы, наверное, одни из самых старых игроков на российском рынке, которые занимаются биометрией. И даже у нас пока еще нет 100 % защищенной технологии, которая бы вам гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100 % подтверждения вашей идентификации всех ваших действий. Мы используем нейронные сети - мошенники используют нейронные сети. Мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам, которые они придумывают - они придумают новые вещи», - сказал Греф.

При этом он отметил, что банки сами заинтересованы в том, чтобы использовать в удаленных каналах биометрию, так как это выгодно как кредитным организациям, так и клиентам.

Он добавил, что сейчас все ошибки, допущенные Сбербанком, покрываются за счет компании. Если в организации неправильно идентифицировали человека, то в ней и несут убытки, их никогда не возлагают на клиента.