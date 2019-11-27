Треш при изъятии компьютеров на 55 млн

Полиция заинтересовалась деятельностью нескольких фирм. Подозревали, что компании нарушают авторские права (думали возбуждать дело по ст. 146 и 180 УК). Полиция изъяла 10 системных блоков, ноутбук и передала их инспекции (сначала системные блоки и ноутбук изучали эксперты), решив, что ей тоже будет интересно.

Инспекция возможность упускать не стала, назначила выездную, провела её и доначислила 55 млн руб. Налоговая решила, что бизнес был раздроблен.

Большую часть информации инспекция получила именно с жестких дисков. Но при их изъятии и изучении была допущена масса нарушений:

– когда полиция изымала системные блоки, был составлен протокол. Но из него неясно, где именно были изъяты системные блоки, кому они принадлежат, нет их номеров и марок;

– нет доказательств того, что налогоплательщик вообще работает в том здании, где, по словам полицейских, были изъяты системные блоки. Представитель инспекции по доверенности признал этот факт в судебном заседании;

– с какого именно системного блока была распечатана информация, ставшая поводом для назначения выездной, неизвестно;

– нет информации о том, кому из компаний принадлежит информация, ставшая поводом для назначения выездной;

– фото и видео извлечения жёстких дисков из системных блоков нет;

– инспекция могла провести осмотр и изъять жесткие диски как положено: со своим протоколом, понятыми, специалистами и представителями компании. Но она этого не сделала;

– и как вишенка на торте: даже неясно, кто именно из полицейских обследовал помещение, где были изъяты системные блоки.

Уголовное дело возбуждать не стали. И что вы думаете?

Компания выиграла только в первом АС. Апелляция и кассация встали на сторону инспекции. Ситуация была бы анекдотической, если бы не было так грустно.