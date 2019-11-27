На маткапитал можно будет купить/построить дачу

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Об этом сообщается на сайте правительства.

По новым правилам направлять материнский капитал можно будет на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

До сих пор строить или реконструировать жилой дом с использованием средств материнского капитала можно лишь в том случае, если недвижимость располагается или планируется к возведению только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. По проекту теперь это можно делать и на землях для ведения садоводства, то есть дачах.

Материнский капитал при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тысяч рублей. С 1 января 2020 года выплата вырастет до 466 600 рублей.