Клерк.Ру

Поменяются названия товаров, облагаемых НДС 10 %

В целях актуализации наименований позиций единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) внесут изменения в перечень кодов товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %.

Соответствующий проект сегодня опубликован Минфином.

В частности, изменения вносятся в Постановления Правительства № 908 от 31.12.2004 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов»; № 688 от 15.09.2008 «Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов».

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «НДС»

Все семинары по теме НДС