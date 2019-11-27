Поменяются названия товаров, облагаемых НДС 10 %

В целях актуализации наименований позиций единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) внесут изменения в перечень кодов товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %.
Соответствующий проект сегодня опубликован Минфином.
В частности, изменения вносятся в Постановления Правительства № 908 от 31.12.2004 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов»; № 688 от 15.09.2008 «Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов».