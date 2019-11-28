Как сообщить работодателю, что получен электронный больничный

Как сотрудник должен информировать работодателя о том, что ему выдали электронный больничный? Ответ на этот вопрос дал Фонд социального страхования на своем сайте.

После закрытия медицинской организацией листка нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН) гражданин сообщает его номер своему работодателю, который запрашивает в информационной системе Фонда социального страхования РФ (ЕИИС «Соцстрах») ЭЛН по его номеру и СНИЛС работника, заполняет сведения о работнике, работодателе, сведения о стаже и заработке и направляет их в ЕИИС «Соцстрах» с квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера, руководителя и самого работодателя-юридического лица.

ФСС отмечает, что с ЭЛН нет необходимости ехать по месту работы и сдавать его в бухгалтерию или кадровую службу – работник может сообщить работодателю номер ЭЛН любым удобным для него способом - посредством предоставления талона с номером ЭЛН, по телефону или через интернет.

При этом, талон с номером ЭЛН, выдаваемый медицинской организацией застрахованному лицу, не является основанием для назначения страховых выплат и предназначен для информирования гражданина о сформированном ЭЛН.