Бухгалтера оштрафовали за неправильное удержание алиментов

За неисполнение постановления судебного пристава-исполнителя об удержании денежных средств из заработной платы неплательщика алиментов бухгалтер тульского предприятия привлечена к административной ответственности.
Постановление об удержании было направлено для исполнения по месту официального трудоустройства алиментщика.
Однако в ходе проверки бухгалтерии предприятия судебным приставом выявлен факт нарушения — вместо указанных в постановлении 60 % из заработной платы удерживалось лишь 32 % сообщает УФССП региона.
За неисполнение требований исполнительного документа бухгалтер предприятия привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», в результате чего получила наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.