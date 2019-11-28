Когда можно подать заявление о возврате переплаты по налогу

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 НК заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

При этом Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 были внесены изменения в НК, обеспечивающие возможность представлять в ИФНС документы (сведения) и получать от налоговых органов документы через МФЦ. Об этом сообщает Минфин в письме 03-02-08/86022 от 08.11.2019.

В Определении Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 № 173-О указано, что положения статьи 78 НК не препятствуют налогоплательщику в случае пропуска установленного срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства и в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.