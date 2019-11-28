Адвокаты Калви пожаловались «За бизнес» на силовиков

Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви пожаловались на действия правоохранительных органов через платформу «За бизнес», сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.

Защита Калви считает незаконным возбуждение уголовного дела в отношении их подзащитного. Адвокаты просят проверить действия следователя Людмилы Самойленко, которая, по их мнению, нарушила требования закона и рекомендации Верховного суда о запрете заключать под стражу обвиняемых по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

Baring Vostok подал жалобу на незаконное уголовное преследование не только Калви, но и других его коллег, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его мнению, платформа «За бизнес» создана «именно для таких вопиющих случаев», как дело Baring Vostok.

Компания также выразила надежду, что присутствие на презентации платформы людей, имеющих прямое отношение к уголовному делу, не отразится на объективности рассмотрения жалобы.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, экс-руководителя банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова задержали в феврале. Калви, Кордичев и Дельпаль сейчас содержатся под домашним арестом, другие фигуранты дела находятся в СИЗО. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».

Платформа для жалоб на силовиков «За бизнес» была запущена в середине ноября. В ее создании принимало участие Агентство стратегических инициатив, один из руководителей которого – Артем Аветисян, участник корпоративного конфликта с Baring Vostok.