Власти создадут центр искусственного интеллекта

В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — организацию, которая займётся развитием искусственного интеллекта (ИИ).
Создать такую организацию в стране предложила международная организация «Всемирный экономический форум», говорится в письме министра экономического развития Максима Орешкина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Подобные центры работают в США, Китае, Индии и Японии, пишут «Известия». Их основная задача — налаживать сотрудничество в области искусственного интеллекта между странами при участии ведущих экспертов в этой сфере.
Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка и выполнять три функции.
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- Совершенствование регулирования в области ИИ: эксперты центра помогут правительству решать регуляторные проблемы отрасли.
- Внедрение искусственного интеллекта в корпоративное управление Сбербанка. Членам набсовета кредитной организации объяснят преимущества ИИ при принятии решений и аргументируют необходимость цифровой трансформации бизнеса. Сейчас госбанк использует систему машинного обучения при выдаче кредитов.
- Развитие концепции «умный город» в Москве: планируется, что центр представит предложения для использования искусственного интеллекта и «интернета вещей» при сборе и обработке больших данных.