Власти создадут центр искусственного интеллекта

В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — организацию, которая займётся развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Создать такую организацию в стране предложила международная организация «Всемирный экономический форум», говорится в письме министра экономического развития Максима Орешкина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Подобные центры работают в США, Китае, Индии и Японии, пишут «Известия». Их основная задача — налаживать сотрудничество в области искусственного интеллекта между странами при участии ведущих экспертов в этой сфере.

Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка и выполнять три функции.

Совершенствование регулирования в области ИИ: эксперты центра помогут правительству решать регуляторные проблемы отрасли.

Внедрение искусственного интеллекта в корпоративное управление Сбербанка. Членам набсовета кредитной организации объяснят преимущества ИИ при принятии решений и аргументируют необходимость цифровой трансформации бизнеса. Сейчас госбанк использует систему машинного обучения при выдаче кредитов.

Развитие концепции «умный город» в Москве: планируется, что центр представит предложения для использования искусственного интеллекта и «интернета вещей» при сборе и обработке больших данных.

По словам экспертов, инициатива Минэкономразвития стимулирует развитие искусственного интеллекта в разных областях. При этом развитие искусственного интеллекта имеет и негативные стороны. Например, система распознавания лиц на улицах резко снижает преступность, но в то же время лишает граждан свободы передвижения. Спорным они считают и внедрение ИИ в корпоративной структуре Сбербанка: это высокотехнологичная кредитная организация, которая активно развивается самостоятельно.