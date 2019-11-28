Бизнес хочет получить налоговый вычет за внедрение маркировки

Бизнес надеется на возмещение части затрат по внедрению системы обязательной маркировки товаров, как при внедрении ККТ. Об этом заявила бизнес-защитник Забайкалья Виктория Бессонова в ходе вебинара «Обязательная маркировка товаров средствами идентификации», который прошел на днях.

«Если этого не предполагается, то в сегодняшней экономической ситуации мы опасаемся ухода бизнеса в теневой сектор», — отметила она.

«Также хотелось бы понимать, каким образом эта система упростит жизнь самому бизнесу: произойдет снижение документооборота, освобождение от отчетности или будет более лояльный подход при проверках? В настоящее время вопросов у бизнеса много, а ответы, к сожалению, есть не на все», — отметила бизнес-защитник.