Бухгалтеров оскорбила реклама франчайзи 1С

Некорректную рекламу про бухгалтеров-бездельников обсуждают сегодня в Красном уголке бухгалтера.

Некая фирма, работающая по франшизе 1С:Бухобслуживание, запустила рекламу, которая начинается со слов «устал от бухгалтера-бездельника». Эти слова возмутили Павла:

«Сначала подумал, что это очередной облачный сервис решил блеснуть остроумием. Но нет, кликнув по ссылке, увидел, что это аутсорсинговая фирма под брендом 1С:Бухобслуживание в Подольске. Интересно, это такая „инициатива снизу“, или маркетологи бренда подсказали?»

Есть мнение, что без самой фирмы 1С тут не обошлось:

«Вся реклама 1С Бухобслуживание утверждается сверху, так что это такое мнение 1С о бухгалтерах, тоже самое и у Актиона, посыл месседжа один — твой бухгалтер идиот, а мы лучше», — объясняет Сергей.

Но не все согласны с тем, что это некорректно. Поскольку в группе КУБ много аутсорсеров, то тут же начались рассказы про то, как приходится восстанавливать учет после нерадивых бухгалтеров. Кроме того, есть и признания в том, что они сами такую рекламу запускают.

«Каюсь, я тоже пару раз в инстаграмме давала похожую рекламу. В целом, думаю, корректно, так как не говориться о конкретном бухе. А бухов-бездельников полно! Сталкиваюсь с этим постоянно, так как ко мне после нормальных бухов не приходят», — пишет Юлия.

Впрочем, есть и другое мнение у представителей бухфирм:

«Главная наша реклама — рекомендации наших клиентов. А эта реклама с гнильцой. Вызывает неприятные эмоции — я бы не пошла»