Решили за вас головную боль с новогодними подарками

Однажды написал я письмо Деду Морозу и попросил у него коньки. В итоге под елкой лежала мягкая игрушка и письмо от Деда Мороза, мол, сорян, пацан, но ты не указал размер своей ноги. © kapac9m6a

В каждом пакете три обучающих электронных курса, которые можно подарить себе, друзьям-бухгалтерам, детям-студентам и, конечно, клиентам.

Для своих курсов мы выбираем только тех авторов, которые могут дать практически полезный материал. Делаем тексты понятными и простыми, но очень тщательно проверяем всю нормативную базу.

Мы учим, а не просто бухтим о предмете со ссылками на законы, поэтому у нас нет скучных длинных видео. Все в стиле «Клерка»: легко, понятно, проверено экспертами и, где возможно, с юмором.

После просмотра курса, вы не просто будете знать, в какой закон посмотреть, а сможете составить нужную бумагу, правильно выстроить линию защиты от проверяющих и тратить на работу меньше времени.

Стоимость наших курсов в 2-3 раза ниже, чем у других. Почему? Потому что мы уже почти 20 лет делаем klerk.ru бесплатным, и научились не наживаться на аудитории.