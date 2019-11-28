Обязательная маркировка: 7 разъяснений

На днях прошел вебинар «Обязательная маркировка товаров средствами идентификации», организованный бизнес-омбудсменом.

В ходе мероприятия были даны следующие разъяснения:

1. Исключения

Исключений для зон, в которых отсутствует качественная связь и доступ в Интернет, не предусмотрено. Предприниматель будет обязан в течение 30 дней предоставить информацию в общую систему о реализации маркированного товара.

2. Нормативка

Информация о процессе внедрении маркировки, о датах, когда наступает запрет оборота немаркированной продукции для конкретного вида товаров можно найти в Федеральном законе № 488-ФЗ, Постановление Правительства РФ № 515, Постановление Правительства РФ № 224 (правила маркировки табачной продукции), Постановление Правительства РФ № 860 (маркировка обувной продукции), Постановление Правительства РФ № 1556 и № 1557 (маркировка лекарственных препаратов).

3. Контроль

Осуществлять контроль за маркированными товарами будут Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, а также специализированные надзорные органы по своей компетенции.

4. Остатки товаров

Немаркированные товары должны быть реализованы до введения обязанности по маркировке. Например, остатки обуви должны быть реализованы до 1 марта 2020 года.

5. Цена

Стоимость 1 кода маркировки будет составлять 50 копеек, а для работы с маркированной продукцией бизнесу необходимо приобрести 2D-сканер.

Добавим, 50 копеек — это цена без НДС. Полная цена составит 60 копеек.

6. Оборудование

Регистратор эмиссии кодов (специальное оборудование, предназначенное для заказа кодов маркировки и регистрации маркированных товаров) предоставляется оператором ЦРПТ на безвозмездной основе.

7. Информация

Всю информацию о внедрении системы можно найти на сайте Честный знак.