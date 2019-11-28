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Актион сливает свои базы мошенникам?

Странную закономерность обнаружили бухгалтеры — после отказа от общения с Актионом, начинается вал других «холодных» звонков, а то еще и откровенных мошенников.

«Вчера одолели по телефону вновь набранные сотрудники „Актион -пресс“ (журнал и система Главбух и т. п.)- организации, которую я просила больше мне звонить. А затем сразу пять звонков — от мошенников типа из банка (с южно-русским акцентом), якобы из Билайна, и еще от оздоровительных организаций, предложивших бесплатный массаж. Мне показалось, или прослеживается некая связь по поводу слива баз данных?», — пишет Татьяна.

Её слова подтверждает Елена:

«Меня тоже одолевал звонками Актион, вроде и доходчиво им обьяснила, что не буду продлевать подписку, а с них как с гуся вода. Позаносила их номера в черный список. Так после них начались бесконечные звонки с номеров начинающихся на 965, 966. Вроде как принадлежат Новосибирску эти номера»

Впрочем, похоже базы сливают все, кто может:

«Дней 5 назад у одного банка отозвали лицензию, стало известно утром в 9 00, через полчаса были уже звонки с предложением открыть счет!», — возмущается Ольга.

Наталия пожаловалась на Контур, который упорно пытается получить от её сотрудников телефон бухгалтера.

Коллеги советуют поставить антиспамовское приложение на телефон, чтобы отсечь нежелательные звонки. Поможет ли?

 

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