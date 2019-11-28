Как при УСН учитывать расходы на товар

При УСН расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются в составе расходов по мере реализации указанных товаров.
Об этом напоминает Минфин в письме от 06.11.2019 № 03-11-11/85434.
Таким образом, расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, учитываются налогоплательщиком в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена реализация данных товаров покупателю.