Проверьте, нет ли по вашим расчетным счетам приостановки

Участница нашего форума поделилась с коллегами своими впечатлениями от информации, полученной в сервисе ФНС по блокировке счетов.

На сайте ФНС функционирует бесплатный сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)».

С помощью этого сервиса организации могут проверить наличие вынесенных по ним решений о приостановке операций по расчетным счетам.

Наша читательница проверила свою компанию и обнаружила удивительные факты: 3 приостановления, одно из которых датировано 2018 годом, а два других в банках, где у фирмы вообще нет счетов.

Обсуждение происходит в теме форума «Сервис налоговой о блокировке счетов».