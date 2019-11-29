Фото товара – амулет от доначислений

Компания покупала у нового контрагента свёрла, резцы, кронштейны, заготовки, фрезы, патроны, втулки и тому подобное. Инспекция решила, что сделка фиктивна, потому что:

– транспорта и имущества у контрагента нет;

– сведения по НДФЛ не предоставлялись;

– у компании уже есть поставщик таких товаров и новый, по мнению инспекции, не нужен;

– оплата от налогоплательщика составляет целых 89% от доходов нового поставщика — подозрительно много;

– и вообще, новый поставщик по ОКВЭД занимается разведением молочного рогатого скота. Какие тут свёрла и кронштейны?

Но компания отбила все доначисления, доказала, что операции были реальны и исполнены именно этим новым поставщиком:

– у налогоплательщика резко стало больше заказов. Причём по новым договорам сроки были предельно сжаты. Перед тем как купить детали, компания запрашивала у старого поставщика, есть ли они у него или аналоги. Но старый поставщик стал медлить с ответом. Возник риск, что компания не уложиться в сжатые сроки по новым договорам. Компания высказала старому поставщику своё неудовольствие, и его директор посоветовал нового поставщика. Так что его привлечение совершенно оправданно.

– Согласно бухгалтерскому балансу выручка от реализации в год, когда началось сотрудничество с новым поставщиком, выросла в 3,5 раза. Объём заказов вырос в 4 раза. Это также подтверждает необходимость привлечения нового поставщика; – Компания продавала свою продукцию серьезным покупателям — Смоленскому авиационному заводу, Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Научно-производственное корпорации «Системы прецизионного приборостроения. Инспекция не опровергает факты сотрудничества с этими организациями».

– Спорный товар — малогабаритный. Компания предоставила суду фото товара. Для его доставки грузовик не нужен. Директор спорного поставщика возил его на своей легковой машине, и это подтверждается справкой. Этот факт инспекция тоже не смогла опровергнуть.