Кому продлят пониженные взносы

Минфин разместил проект поправок в статью 427 НК, которая регламентирует пониженные тарифы взносов.

Дело в том, что завершился трехлетний период, в течение которого плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя, приобретали право на 10 лет на применение пониженных тарифов страховых взносов.

В этой связи с целью сохранения привлекательности преференциального режима ведения предпринимательской деятельности на указанных территориях был разработан проект. Его цель — сохранение благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности на территории СЭЗ путем установления пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков страховых взносов, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2020 года.

Предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков, получивших статус участника свободной экономической зоны в период с 1 января 2020 года, устанавливается до конца периода функционирования свободной экономической зоны.