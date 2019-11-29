Домашних животных промаркируют и внесут в специальный реестр

Минсельхоз подготовил законопроект об обязательной регистрации и создании единого реестра домашних животных. До конца этого года его планируют внести в Госдуму.

Документ включает два основных положения — обязательную маркировку домашних животных при помощи электронного чипа, татуировки или специальной бирки, а также создание всероссийского единого реестра домашних животных.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты, пишут «Известия».

Причиной промедления может быть отсутствие коммерческой составляющей, отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, всё, что касается сельхозживотных — то есть коммерческой сферы, — уже сделано: например, продать без маркировки свинину сегодня невозможно.

«Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — отметил парламентарий.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также отметил, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной.

«Это должна быть максимально простая и бесплатная процедура, — подчеркнул Сергей Миронов. — Завел котенка или собачку, пришел в ближайшую государственную ветклинику и там зарегистрировал питомца. Либо через чипирование. Либо, как в некоторых странах делают: заносят питомца в электронную базу, а владельцу выдают бирку с регистрационным номером, которая крепится к ошейнику. Таким образом каждое животное ставится на учет. А если через полгода это животное нашли на улице, находят и его владельца и взыскивают штраф».