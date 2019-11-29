В налоговой затеяли большую чистку ЕГРИП. Кому бояться и что делать?

Спящих индивидуальных предпринимателей будут удалять из госреестра. 15 месяцев не платишь налоги и не сдаешь отчетность? Прощай! На стороне налоговиков – новый 377-ФЗ, который наделил сотрудников ФНС дополнительными полномочиями.

Уже 1 сентября 2020 года ИП вылетят из ЕГРИП за задолженность по налогам, за отсутствие отчетов и за просроченный патент. 15 месяцев бездействия – и в течение трех дней вы покидаете реестр стройными рядами. О чем в реестре появится запись. Только помните, что погасить долги по налогам все равно придется, несмотря на исключение из ЕГРИП. Но и это не все.

Открыть ИП потом не удастся целых три года, поэтому регулярно изучайте выписку. Если увидели решение о предстоящем исключении, срочно подавайте возражение, срок на это дается 1 месяц. Обжаловать действия налоговиков можно в течение года. Но все-таки лучше не допускать подобного исхода событий.

Подробно: ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию