Клиенты Райффайзенбанка пострадали от двойных списаний

И на это, и на это, и на это, и на то.

Клиенты банка Райффайзен жалуются на двойные списания по счетам. Вот один из негативнх отзывов на banki.ru.

«Сегодня Райффайзенбанк преподнес милый сюрприз: баланс счета из положительного стал резко отрицательным. После 10 минут ожидания ответа оператора по телефону, милая девушка поведала, что у них, видите ли, «задвоение операций», они «работают над решением проблемы», но когда я увижу свои деньги – она сказать не может. Совсем. А еще приносит извинения. То есть, Райффайзенбанк под видом какого-то «задвоения» просто украл деньги клиентов, с обещанием когда-нибудь вернуть».

Клиенты готовы жаловаться в ЦБ, банк приносит извинения и утверждает, что проблема к вечеру 28 ноября была решена.

Канал Банкста нашел и других пострадавших.