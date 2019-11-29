Как заполнять РСВ в регионах с пилотным проектом

С 2020 года к пилотному проекту по прямым выплатам пособий из ФСС присоединятся новые регионы.
При заполнении расчета по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 2020 года, страхователям из этих регионов необходимо учитывать следующие особенности:
- в поле 001 Приложения 2 к разделу 1 необходимо отражать код «1» (Прямые выплаты);
- в Приложении 2 к разделу 1 строки 070 «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» и 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения» не заполняются;
- Приложения 3 и 4 к разделу 1 не заполняются.