Власти, ау! Где нормативка по маркировке одежды?

Маркировка одежды и белья вот-вот начнется, а бизнес до сих ждет нормативку. Как говорится, уж полночь близится, а Германа все нет…

Завтра заканчивается эксперимент по маркировке нескольких групп товаров, а уже послезавтра, 1 декабря стартует их обязательная маркировка.

Речь идет о товарах легкой промышленности, шинах, фотокамерах, парфюмерии.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, проекты постановлений, которые утверждают правила маркировки этих товаров, разработаны Минпромторгом совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и оператором информационной системы маркировки и уже внесены в Правительство.

Напоминаем, до начала обязательной маркировки осталось 2 дня.

«С 1 декабря этого года мы переходим к запуску обязательной маркировки по широкому ряду товаров: шины, фотокамеры, духи и отдельные позиции товаров легпрома. Но это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции», - пояснил Мантуров в интервью агентству «Прайм».

Процесс будет поэтапным.

Запрет на производство и импорт немаркированных духов должен наступить 1 октября 2020 года, по шинам – 1 ноября 2020 года, по товарам легпрома – 1 января 2021 года. По фотокамерам – 1 октября 2020 года.

Дополнительно разработанные проекты правил маркировки товаров содержат соответствующие этапы и сроки вступления в силу остальных требований к участникам оборота, учитывающие отраслевые особенности и сложившиеся бизнес-процессы, в том числе в отношении остатков немаркированной продукции.

Добавим, эксперимент по маркировке одежды и постельного белья стартовал 27 июня 2019 года. Через 4 месяца, 28 октября 2019 Минпромторг выпустил методичку для участников эксперимент. То есть к моменту выхода методички эксперимент практически подходил к концу.