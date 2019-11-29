Больничные и декретные будут считать по-новому

В Госдуму внесен законопроект № 848242-7, который меняет порядок расчета декретного пособия и больничных.

Сейчас средний заработок для расчета пособия сравнивают с заработком, рассчитанным из МРОТ.

Теперь вместо МРОТ будут брать МРОТ с учетом районного коэффициента.

Авторы проекта — депутаты от «Единой России».

Дело в том, что действующий сегодня порядок расчета пособий не содержит указания нa то, что при сравнении среднего заработка работника с МРОТ, к последнему должен применяться районный коэффициент.

Законопроектом устраняется существующий юридико-технический пробел, путем уточнения ... порядка расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом среднего заработка застрахованного лица равному МРОТ с учетом районных коэффициентов, говорится в пояснительной записке к документу.