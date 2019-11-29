Зона комфорта: с кем и чем не хотят работать бухгалтеры

Сегодня пятница и в Красном уголке бухгалтера решили обсудить не совсем рабочие вопросы.

Какие у вас стопы и ограничения в работе, спросила Наталья. Она вот не хочет связываться с розничной торговлей, потому что это неинтересно. Её поддерживает Екатерина:

«Не интересно — розница. Куча первички и отчётов/возвратов»

Впрочем, не все с этим согласны. Скучать в рознице просто некогда. А вот куда не хотят идти многие, так это в МФО.

«Категорически не хочу работать с микрофинансовыми конторами. Люди торгуют воздухом», — заявила Ольга и многие с её мнением согласны.

Еще многие бухгалтеры не хотят работать в общепите. Может быть просто не умеют его готовить?

В этой же ветке обсуждается «зона комфорта».

«Будете ли вы работать там, где работодатель обманывает своих работников? Сможете работать там, где откровенная чернуха? Какие ситуации вас сподвигли уйти со своей работы?», — вот такие вопросы задала автор темы Наталья.

С кем же не хотят работать бухгалтеры? Вот некоторые ответы:

«Точно не смогу работать, если директор — неадекватный. И очень важен коллектив, невозможно работать в недоверии, злобе и зависти». «Ограничений два: работаю только в белую и уровень дохода должен быть не ниже моего МРОТ» «С откровенной чернухой никогда не связывалась — у меня хорошо развит инстинкт самосохранения. Также неприемлемо — обман, задержки зп, отсутствие полноценного отпуска минимум две недели. Ну и ещё много чего — например неадекватное поведение директора».

Однако мужчины бухгалтеры менее привередливы:

«Чернуха, криминал — ни разу не пугает. На до, конечно, головой думать, как самому не подставляться и в случае чего пройти свидетелем. Если за нарушение закона нет наказания (или меня, любименького, не прищучить лично) — клал я на закон. Это Россия», — написал Анатолий.