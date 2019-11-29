Сотрудницу ПФР уволили за крик на клиента

В крымском отделении пенсионного фонда уволили сотрудницу за то, что та накричала на пенсионерку. Бабушку отругали за незнание интернета, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда РФ по республике.

Ранее в отделении фонда в Симферополе был зафиксирован конфликт между сотрудником клиентской службы и пожилой женщиной. Бабушка просила записать ее на прием, в ответ блондинка кричала, что это можно сделать в личном кабинете.

– «Нет у меня личного кабинета». – «Значит, заводим личный кабинет». – «Не хочу я заводить личный кабинет». – «Значит, не надо орать на меня», – окончательно сорвалась на крик сотрудница ПФР.

Отделение ПФР провело служебное расследование. В результате проверки сотрудницу уволили за несоблюдение норм этики.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что конфликт урегулирован руководителем клиентской службы. Она извинилась перед посетителем и пригласила к себе в кабинет для решения волнующего женщину вопроса.

ПФР надо перенять опыт налоговиков. Те изящно отучают своих специалистов от хамства.