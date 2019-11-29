Как ИП может сэкономить на налогах

Госдума в заботах об ИП напоминает на своем сайте про налоговый вычет для индивидуальных предпринимателей, а также других граждан.

Кто может получить профессиональный вычет?

• ИП;

• частные лица за выполнение работ;

• нотариусы и адвокаты;

• авторы научных открытий или произведений искусства.

Чему равен профессиональный вычет?

Это сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

С них предприниматель (и все остальные из списка выше) не будет платить НДФЛ.

Как подтвердить доходы?

Подать заявление в произвольной форме налоговому агенту. Это фирмы или предприниматели, от которых вы получаете доход.

А если налогового агента нет?

Подайте декларацию 3-НДФЛ в налоговую вместе с документами, подтверждающими расходы.

Когда надо подавать декларацию?

За прошедший налоговый период нужно подать декларацию до 30 апреля. Если вы будете оформлять вычет за этот год, то подавать надо до конца апреля 2020 года. В декларации можно учитывать вычет — уменьшить на него налог. Заплатить налоги надо будет до 15 июля.

А если не подтвердить расходы документами?

Если расходы нельзя подтвердить, то:

• ИП на общей системе налогообложения может получить вычет в 20% дохода;

• автор научных трудов или литературных произведений — 20%;

• автор видео-, теле- и кинофильмов — 30%.

Полный список указан в ст. 221 НК РФ.