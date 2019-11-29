ИП зажрались. Не платят налоги. А народ из-за этого живет в нищете

ИП должны платить налоги не менее 50 тыс. рублей в год, а ООО — не менее 100 тыс. В противном случае такой бизнес надо ликвидировать, а его владельцам запрещать в течение 10 лет заниматься предпринимательством.

С такой инициативой выступил гражданин на сайте РОИ.

Автор предложения отмечает, что количество ИП в России превысило количество юрлиц. А все почему? Потому что будучи ИП легче уходить от налогов. Делаешь вид, что работаешь один. Работники у тебя практически в рабстве, официально не оформлены, налоги за них не отчисляются.

А цены? Бизнесмены берут их с потолка. Накручивают по 50 — 100 % от покупной цены и живут припеваючи.

«Владелец одного любого маленького магазинчика в любом маленьком городе ездит на джипе, как у министров, отстраивает особняки, имеет в подчинении несколько продавцов, водителя, грузчика, уборщицу, а доход показывает нулевой», — сетует инициативный россиянин.

«Неужели наши Вася „Косой“ и Коля „Муля“ умнее Силуанова Антона Германовича и Мишустина Михаила Владимировича?», — вопрошает гражданин, жаждущий справедливости.

По его словам, государство уже оказало достаточно поддержки малому бизнесу. Пора и спросить с него по-полной.

ИП, которых автор предложения презрительно называет дворянами и купцами, должны платить налоги. Иначе народ сам возьмет этот вопрос в свои руки и пойдет раскулачивать их, предупреждает инициатор.

Если все 4 миллиона ИП (плюс огромное количество ООО) немедленно прекратят обманывать государство и народ, то доход казны будет пополняться на миллиарды рублей ежегодно, а благосостояние граждан РФ при этом покажет неминуемый рост.

Добавим, что пока посетители сайта РОИ не спешат поддерживать это революционное предложение.