Мы знаем выручку 1С

Совокупная выручка компании 1С за прошлый 2018 год составила 51,4 млрд руб.

В сравнении с предыдущим годом ее выручка выросла на 20% с 42,7 млрд руб. Это позволило ей занять 5 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний страны, пишут cnews.ru.

Как подсчитало издание CNews, в ходе крупнейших проектов на основе продуктов фирмы 1С, которые завершились в 2018 г., было автоматизировано в общей сложности около 90 тыс. рабочих мест сотрудников российских предприятий. При этом общие масштабы внедрений в 1С оценивают на порядок выше — в 843 тыс. рабочих мест, не считая пользователей облачных сервисов.

Крупнейшими заказчиками 1С являются Почта России, Ростех , Татнефть, РУДН, Сибинтек и Магнит.