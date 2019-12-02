«Независимо от статуса работодателя — госструктура или частный бизнес — сотрудники весь этот день думают о празднике, который наступит ночью. Думают о подготовке к нему, работоспособность уже не та, на часы поглядывают», — говорит зампред «Партии Роста», Сергей Демин.
Он считает, что нет необходимости отказываться от какого-либо существующего выходного в пользу 31 декабря и при этом надо сохранить оплату работникам.
«Нет смысла вычитать эти деньги. Люди знают, что есть такой бонус и стараются 30-го все свои дела сделать, чтобы предприятие не страдало. Есть, конечно, непрерывный цикл работы на некоторых производствах — это другой разговор, а в остальных сферах, мне кажется, было бы абсолютно логично человеколюбиво так поступить».
31 декабря призывают сделать выходным днем
«Независимо от статуса работодателя — госструктура или частный бизнес — сотрудники весь этот день думают о празднике, который наступит ночью. Думают о подготовке к нему, работоспособность уже не та, на часы поглядывают», — говорит зампред «Партии Роста», Сергей Демин.