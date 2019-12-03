Немеховой одеждой можно торговать на ЕНВД и ПСН

С 2020 года к розничной торговле в целях применения ЕНВД и ПСН не относится реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке.

К товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» относятся только предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и иных видов меха.

Таким образом, если налогоплательщик применяет ЕНВД или ПСН и осуществляет розничную торговлю предметами одежды, подлежащими обязательной маркировке, но которые не изготовлены из натурального меха, указанный налогоплательщик не утрачивает права на применение указанных специальных налоговых режимов.

Такие разъяснения дает Минфин в письме 03-11-11/85747 от 07.11.2019.