Вырастет сумма возмещения по банковским вкладам

Кабмин поддержал законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о гражданах, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка. Например, если человек продал жилье или земельный участок, получил наследство или страховое возмещение и т.д. Планировалось, что если средства лежат на счете не более трех месяцев, то вкладчик получит возмещение в пределах 10 млн рублей, если дольше – 1,4 млн рублей.

Шире станет и список юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. Среди юрлиц, которые могут попасть под увеличенное возмещение, – садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и др.

Сейчас в банках – участниках системы страхования вкладов – страхуются средства физлиц, ИП и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей. Эти деньги в случае проблем у банка будут возвращены вкладчикам.